İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu insanların ne yaptığını öğrenince şaşıracaksınız

Türkiye’nin en önemli deve yetiştirme merkezi haline gelen Aydın’da pehlivan develer yağlanma sezonuna girdi.

Türkiye'nin en önemli deve yetiştirme merkezi haline gelen Aydın'da pehlivan develer yağlanma sezonuna girdi. Yazın Aydın sıcağından olumsuz etkilenmemesi için katranlı zeytinyağı ile yağlanan pehlivan develerin keyfi yerine geldi.


Ülkenin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da deveciler pehlivan develerin rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bahar sezonu boyunca özel olarak beslenen develer, havaların ısınması ile zeytinyağı, katran ve kantaron yağının kaynatılması ile yapılan özel bir karışım ile yağlanıyor. Asıl vatanları çöller olmasına rağmen develerin aşırı nemli Aydın havasından olumsuz etkilendiği için bu işlemin yıllardır yapıldığını belirten deveciler yağlanan develerin daha keyifli bir yaz sezonu geçirdiğini belirttiler.


“Deve bebek gibi bakım ister”


Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Çılgın Sefa Deve Çiftliği'nde bulunan develer için yağlama etkinliği düzenlendi. Develerin yazın tüylerini dökmesi ile artan haşereden daha çok rahatsız olduğunu belirten Savran Bayram Ali Şentürk, “Çöllerin ve arenaların kıralı develer aslında çok narin hayvanlardır. Bebek gibi bakım ister. Bu nedenle yazın sinek, parazit ve haşerelerin develerden uzak durması için develer zeytinyağı, katran ve kantaronlu yağ kaynatılıp özel bir kıvama getirilerek yağlanır. Bu işlem ciddi bir maliyet olsa da develerin rahatı için önemlidir. Yağlama işlemi yapıldıktan sonra yaz boyunca deveye sinek bile konmaz. Stresten uzak bir yaz dönemi geçiren develer de kışın arenalarda daha güzel güreşir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.