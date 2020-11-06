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Bu kadarı da 'pes' dedirtti

Korona virüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor.

Korona virüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın'da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes' dedirtiyor. Kolluk kuvvetleri ve diğer görevli ekiplerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların izolasyon sürecini ısrarla uymadıkları ortaya çıktı.


Aydın Efeler ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O. İsimli şahıs korona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı. Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi. Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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