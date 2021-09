Bu kahve hem keyif hem de enerji veriyor

Türkiye'de yetişmemesine rağmen adı dünyaya Türk Kahvesi olarak yayılan kahve tutkunlarına yeni bir çeşit daha sunuldu. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100'e yakın şubesi olan Tuğba Kuruyemiş, pandemiden sonra Türk Kahvesi'nin keyif veren yönüne enerji veren özellikler de ekleyerek mirvari ekspres adlı yeni bir ürün daha geliştirdi. Tamamen doğal bitkilerle desteklenen mirvari ekspres adlı yeni ürünün aynı zamanda enerji de verdiği belirtildi.

Kaynaklara göre; Türkiye'ye yaklaşık 500 yıl önce Moka Yarımadası'ndan getirilen ve o tarihten sonra dünyaya Türk Kahvesi olarak yayılan kahve, artık sadece keyif için değil yeni geliştirilen hali ile enerji ve zindelik için de tüketilmeye başlandı. Aydın'da 1980 yılında aile işletmesi olarak kurulan Tuğba Kuruyemiş kuruluşunun 41. yılında hatırı 40 yıl süren kahvenin keyfine enerji ve de ekledi. Firmada görev yapan gıda mühendislerinin uzun çalışmaları sonucu pandemi şartlarında tüketimi daha kolay ‘Dök karıştır iç' sloganı ile ‘Mirvari expres' adlı ürününü piyasaya sundu.

Firmanın yeni geliştirdiği ürün hakkında bilgi veren Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Firma olarak ‘Sürekli iyileştirme sonsuz geliştirme' politikamız gereği, her şeyin daha iyisini nasıl yaparız diye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde yeme içme sektöründeki bir çok mekan kapanınca özellikle yola gidenler ve mesaisinde bir çatı altında olamayanlar için mirvari kahvemizi biraz daha geliştirip ‘Dök karıştır iç' diye daha pratik mirvari expres ürettik. Ayrıca bu ürüne belirli oranlarda keçiboynuzu tozu, kakao, damla sakızı, has salep gibi doğal enerji veren ürünler de ekledik. Bu kahvemiz sıcak su olan her yerde anında demleniyor. İçene hem keyif hem de enerji veriyor” diyerek yeni ürünün de oldukça beğenildiğini kaydetti.