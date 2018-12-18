Bu kış Aydınlı minikler için sıcak geçecek

Marmaris'te ikamet eden bir hayırseverin hediye ettiği çocuk kıyafetleri dernekte bayram sevinci yaşattı. Yünlü çocuk kıyafetlerini il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıracaklarını kaydeden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "İyilik yapmak için mesafeler engel değil. Hayırsever bir arkadaşımız sağ olsun çocuklarımız için örgü kıyafetler ulaştırdı. Masum yavrularımızın üşümemesi ve yüzlerinin gülmesi için her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşımızın ellerine, yüreğine sağlık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayesinde çocuklarımız sıcak bir kış geçirecekler" dedi.