Bu köyde hem manzara hem de ürünler doğal

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan ve 3 yıl önce ‘Doğa ve tarih buluşuyor, doğaseverlerin buluşma noktası Ege'nin yeni rotası dünyanın 8. harikası Arapapıştı Kanyonu' sloganıyla turizme kazandırılan Kemer Barajı'na ziyaretçi akını nedeniyle ekonomide de canlanma yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bölgedeki köylülerin üretimlerinin satışa sunulduğu Kemer Köy Pazarı da doğal beslenmek isteyenlerce büyük ilgi görüyor.

Ziyaretçilerin daha keyifli zaman geçirmeleri için hizmete açılan çok sayıda kafe ve restoranın yanısıra doğal güzelliğiyle gelen her ziyaretçiyi büyüleyen kanyonda ve çevresinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güzelleştirme çalışmaları da halen devam ediyor. Ziyaretçiler, bireysel veya turlarla geldikleri kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı teknelerle yaptıkları kanyon turu sonrasında köy pazarında da alışverişin ardından eşsiz doğayla iç içe bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor. Günlük ortalama 500 ziyaretçiyi ağırlayan Denizli ve Muğla illerinin de sınırları içinde yer alan Arapapıştı Kanyonu'ndaki tekne turlarının Türkiye'deki iç tekne turizmine büyük katkı sağlamasının yanısıra Kemer Köy Pazarının da Aydın turizmine olumlu etkisi sürüyor.

Ata tohumlarının hayat bulduğu köy

80-100 yıllık yerli Ata tohumlarından elde edilen domatesinden, el değmemiş verimli topraklarda yetişen bin yıllık zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarına, taptaze otlarla beslenmiş hayvanların sütüne, tereyağına, peynirine, doğada beslenmiş tavukların yumurtalarına, baraj gölünden yakalanan günlük taze yayın balıklarına, incirine, zeytinine, çileğine kadar A'dan Z'ye her çeşit sebze, meyve ve hayvansal ürünlerin uygun fiyatlarla 7 gün boyunca bulunabileceği bir köy. Ayrıca gezi rotaları arasında yer alan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Kemer Barajı Havzası içerisinde bulunan Arapapıştı Kanyonu'na tekne gezisi ile hem manzara hem de doğal ürünlerin bir arada bulunabileceği ender yerleşim yerleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla sağlıklı ve huzurlu yaşama hitap eden Kemer Köyü ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Dünya turizmine Çerçioğlu kazandırdı

Arapapıştı Kanyonu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Türkiye ve dünya turizmine kazandırmış olduğu en önemli eko turizm projelerinden birisi olduğunu ifade eden Büyükşehir Görevlisi Ali Büke; “Bu sayede hem Türk hem dünya turizmine katkı sağlamakla beraber yerel bölge halkına da bir istihdam ve refah olarak geri dönmektedir. Arapapıştı Kanyonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Bu 3 yıl sonunda yaklaşık 30 binin üzerinde misafirimizi ağırlamış bulunmaktayız. Kanyon'un içerisinde 5 teknemiz var. Bu sayede günde yaklaşık 500 kişiyi Kanyonun eşsiz güzellikleri ile buluşturuyoruz, dolaştırıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İç Tekne Turizmi olarak muhteşem güzellikteki tek bölge diyebiliriz. Aynı zamanda bölge içerisinde yer alan köy pazarı ile köy halkına istihdam oluşturmakla beraber bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bütün halkımızı Arapapıştı Kanyonu'na davet ediyoruz. Bu muhteşem güzellikleri görmelerini istiyoruz” dedi.

Bölge ekonomisi canlandı

Kemer Muhtarı Mehmet Aysal'da Kemer Barajı'nın ve Arapapıştı Kanyonunun turizme kazandırılmasında büyük emeği olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederek burasının daha fazla tanınması ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Aysal; “Her gün gelen ziyaretçiler tekne turlarının yanısıra köy halkımızın yerel ürünlerinin satışa sunulduğu köy pazarımızda alışveriş yaparak bölge ekonomimize de büyük katkı sağlıyor” dedi.

Hem köylünün hem de doğal ürünlerden satın alma şansı yakalayan ziyaretçilerin memnun kaldığı Bozdoğan Kemer Köyü'nün adının duyulması ile her geçen gün artan ziyaretçileri ile ekonomiye can katmaya devam ediyor.