Bu maçın bitiş düdüğünü olaylar belirliyor

Havaların ısınıp bahar mevsimine girilmesi ile soba ve benzeri yangınların azaldığı şehirde henüz orman yangınlarının da başlamaması ile sakin bir gün yaşayan itfaiyeciler eğitim alanına voleybol filesi gerip dostluk maçı yaptı. Bitiş düdüğü gelen ihbara bağlı olan maçta itfaiyeciler bir yandan maç yaparken diğer yandan da eğitimlerine devam etti.

İklimi ve bitki örtüsü dolayısıyla Aydın'ın Türkiye'de en fazla yangın çıkan illerinden biri olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Gerek ikametlerde gerekse işyeri, tarla ve bahçelerde sürekli yangın çıkan bir şehirde yaşıyoruz. En sakin dönemlerimiz kıştan bahara geçtiğimiz birkaç haftalık zaman. 2018 yılı içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 6 bin 800 yangın ve kurtarma olayına müdahale ettik. Allah'a şükür en kısa sürede olay yerine intikal edip en seri şekilde kurtarma ve söndürme işlemlerini gerçekleştiren başarılı bir ekibe sahibiz. Çok büyük fabrika yangınları da yaşadık. 24 saat görevinin başında olan bir teşkilatız. Görevimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için sürekli eğitim yapıyoruz. Bilgi ve tecrübe eğitiminin yanında sportif faaliyetlerle ekibin zinde kalmasını sağlıyoruz” diyerek bu kapsamda sakin geçen günlerde eğitim programı çerçevesinde maç da yaptıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 8 bin 117 kilometre kare alanda, 17 ilçe 36'sı belde iken mahalleye dönen 492'si de köy iken kırsal mahalleye dönen 528 mahalle ve 17 ilçede hizmet verdiklerini belirten Adanır, kendilerine her türlü teknik imkan ve olanağın yanında moral ve motivasyon desteğini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.