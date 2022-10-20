Bu müze farklı müze, tarihi eserlere değil matematiğe yolculuk yaptılar

Türkiye'deki öğrencilerin matematiği dokunarak ve izleyerek öğrenmesini sağlayıp matematiği sevdirmek amacıyla Aydın'da hazırlanan matematik müzesi sergilenmeye başladı. Ziyaret eden öğrenci ve eğitimcilerin matematik yolculuğu yaptığı 120 istasyonlu matematik müzesi İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" çerçevesinde harekete geçen Proje Adası tarafından daha önce okul öncesinden 4. sınıfa kadar tüm matematik konularının Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programına uygun 374 farklı materyalle oyunlaştıran ekip şimdi de 120 istasyonlu Matematik Müzesi'ni hayata geçirdi.

Matematiği zor bir ders olmaktan çıkarıp bir hayat tarzı haline getirmek, matematik sorularını de sadece sayılar ve formüllerle çözülen problemler olmaktan çıkarıp keyifli bir oyuna dönüştürmek üzere yola çıktıklarını belirten Proje Adası Eğitim Hizmetleri'nin Genel Direktörü Metin Akyol, İzmir'de gerçekleştirilen açılışta sadece bir matematik müzesini açmadıklarını aynı zamanda hayallerini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Matematiğin aslında hayatın her alanında kullanıldığını belirten Akyol, “İçerik bakımından Avrupa'nın en büyük Matematik Müzesi'ni Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde hizmete açmış oluyoruz. Müzemizde 120 matematik istasyonunun yanı sıra 50 istasyonlu LGS bölümü de bulunmakta. Yoğun çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan müze, her yaştan öğrenciye matematiği sevdirmek ve somutlaştırarak daha anlaşılır hale getirmek amacıyla tasarlandı” dedi.

Bazı firma ve kurumların desteği ile kurulan müzenin açılışına Konak İlçe Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şube Müdürü Alaaddin Bayat, Daire Müdürleri, sponsor firmanın yönetim kurulu Başkanı Tolga Toptan, Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç, davetliler ve öğrenciler katıldı.