Bu okula ayakkabısız girilecek

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'na öğrenciler ve öğretmenler önümüzdeki yıldan itibaren okula ayakkabısız girecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ‘Okulum Benim İkinci Evim' anlayışı ile geçen yıl pilot çalışmaları yapılan “Ayakkabısız Okul” uygulamasının yapıldığı Yılmazköy İlkokulu'nu ziyaret ederek yürütülecek olan uygulama ve okul hakkında bilgi aldı.

Efeler Yılmazköy İlkokulu, "Okulum Benim İkinci Evim" anlayışıyla geçtiğimiz yıl pilot çalışmaları yapılan "Ayakkabısız Okul" uygulaması önümüzdeki yıldan itibaren tamamen uygulanmaya başlayacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, konu ile ilgili olarak, “Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okul binasına girerken ayakkabılarını çıkarıp şahsi dolaplarına koyarak, okulda iç ayakkabıları ile vakitlerini geçirecekler. Pilot çalışması gayet başarılı ve verimli geçen uygulama ile okulun sağladığı fiziksel çevrenin öğrenciyi evinde gibi hissettirdiği için huzurlu ve sakin olmasını sağlarken, konsantrasyonlarını arttırdığı, okuma alışkanlıklarının düzene girdiği, öğrenci davranışlarının daha olumlu yönde ilerlediği ve çocuklar arasında meydana gelen akran çatışmalarının azaldığı görülmüştür. Ayrıca uygulama ile okul hem hijyenik olarak daha temiz hale gelmiş hem de temizlik maliyetleri yarı yarıya düşüş göstermiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okulumuzda 'Ayakkabısız Okul' uygulaması tamamen hayata geçirilecektir” dedi.