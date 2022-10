Bu sistem öğrenciyi derse değil, dersi öğrenciye götürüyor

Aydın'da yaklaşık 5 yıl önce planlaması yapılıp alt yapı çalışmaları tamamlanarak geçen yıl faaliyete başlayan ‘Bidersanlatimi' adlı sistem ile eğitimdeki fırsat eşitsizliği adeta ortadan kaldırıldı. Merkezi Aydın'da bulunan internet erişiminin olduğu Kutuplarda bile öğrencilerin faydalanabileceği bu sistem ile artık kimse derslerinden geri kalmayacak.

Ülkenin değişik illerinde yaklaşık 30 yıldır eğitim sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve projeleri ile de adından söz ettiren Eğitimci Mustafa Kavaklı ve beraberindeki ekip son projesi ile eğitimde zaman ve mekan mefhumunu adeta ortadan kaldırdı. Geçtiğimiz yıl ‘biderssanlatimi.com' adıyla merkezi Aydın'da bulunan bir binada faaliyetlerine başlayan dijital eğitim platformunu takip eden öğrencilerin sınavlardaki başarısı dikkat çekince bu yıl sistem adeta öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Sistemi kurarken eğitimi günümüz şartlarına uyarlamayı ve öğrencilerin her ortam ve durumda bile derslerinden geri kalmamasını hedeflediklerini belirten ‘Bidersanlatimi' adlı dijital eğitim platformunun kurucularından Mustafa Kavaklı, “Globalleşen dünyada Z kuşağı adını verdiğimiz nesil dijital dünyaya çok hızlı adapte oldu. Doğru kullanıldığında bilgisayar ve internetin insan hayatını kolaylaştıran faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla iken, biz yeni nesli eğitim alanında da dijital dünyadan en iyi şekilde faydalanması için yola çıktık. Çok güzel bir sistem kurduk. Veli ve öğretmenlerin pandemi sürecinde en büyük sıkıntısı öğrencinin bilgisayardan derse bağlanıp dersi takip ediyormuş görünümü vermesiydi. Bizim sistemde öğrencinin bağlandığı cihazdaki açık sekmelerden mouse hareketlerine kadar her şeyi görebiliyoruz. Her ne kadar uzaktan ders işlesek de öğrenci ile birebir eğitim yapabiliyoruz” diyerek hasta olduğu için okula gidemeyen öğrenciden, yaşadığı yer nedeniyle ulaşım sıkıntısı nedeniyle eğitim merkezine gelemeyen öğrenciye kadar herkese dijital alanda birebir canlı eğitim verdiklerini söyledi.

“Bağlanan herkes kendisini sınıfta hissediyor”

Bidersanlatimi adını verdikleri dijital eğitim platformu ile yeni nesil öğrenci özellik ve ihtiyaçlarına cevap veren Türkiye'nin en iyi, en kaliteli ders anlatım platformunu oluşturduklarını kaydeden Kavaklı, “Canlı sınıf ortamında kaydedilen, özel ders niteliği taşıyan derslerimiz sayesinde ekran başından derslerini takip eden öğrencilerimiz için üst düzey etkileşim ortamı sağlıyor, onları sınıflarında hissettiriyoruz. Dünya genelinde, yüksek başarı ve verimiyle bilinen ‘Flipped Learning' (Ters Yüz Eğitim) Eğitim Modelini ülkemiz öğrenci özelliklerine uyarladığımız eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin sınav kazanma başarıları kat kat artıyor” diyerek eğitim sisteminin de her geçen gün dijitalleştiğini ve bu sisteme karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.