Bu sokak sanat kokuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2013 yılında düzenlenerek yeni bir görünüme kavuşan ve usta isimlerin büstlerinin yer aldığı sokak adı gibi sanat kokuyor.

Aydın'ın büyükşehir statüsüne geçmesinden önce dönemin Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yapılan proje çerçevesinde yeni bir görünüme kavuşan Kültür Sanat Sokağı, Efeler'in sokaklarını süslüyor. İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'den, usta şair Nazım Hikmet Ran'a, hoşgörünün öncüsü Mevlana Celaleddin-i Rumi'den Türk tarihinin önemli mimarlarından Mimar Sinan'a kadar birçok önemli ismin büstleri ile sokak adeta sanat kokuyor. Özellikle okullar bölgesi olarak bilinen yerde bulunan sokaktan geçen birçok genç, hem usta isimleri tanıyor hem de hayatları ve eserleri hakkında bilgileniyor.

Hasanefendi Mahallesi'nde eski adıyla Gençlik Caddesi olarak bilinen Kültür Sanat Sokağı'nın Aydın'a renk kattığını ifade eden birçok vatandaş ise sokağın daha da canlandırılarak, özellikle öğrencilerin dikkatini çekebilecek hale getirilmesini talep etti.