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Bu sözleşme ile Buharkent'te öğrenciler teknoloji çağına ayak uyduracak

Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında eğitim projesi imzalandı.

İmzalanan proje ile önce ilçedeki öğretmenler robotik kodlama eğitimi alacak, ardından da öğrencilerin teknoloji çağına uygun eğitim alarak 21. Yüzyıla hazırlanması hedefleniyor.


2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GEKA tarafından desteklenmeye hak kazanan, 'Stem Eğitiminde Robotik Kodlamanın Avantajları Nedir? Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi' protokolü İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Aykırı ile GEKA uzmanı İrfan Sezgin tarafından imzalandı.


Yapılan protokolle 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde öğretmenlere "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi" verileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Aykırı, “Proje yürütücülüğünü Kamilpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Serkan Yalçın'ın yaptığı bu projede, öğretmenlerimizin aldığı eğitimle öğrencilerimize içinde bulunduğumuz teknoloji çağına uygun olarak 21.yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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