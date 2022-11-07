Bu uygulama ile ‘Çat kapı misafir telaşı' sona erdi

line platform uygulamaları ile ‘çat kapı misafir' telaşını sona erdirdi. Evde aniden ortaya çıkan kuruyemiş, baharat ve bitki çayı ihtiyacı, Tuğba Kuruyemiş'ten alınıp sadece 5 dakikada on-line platforma kuryeleri tarafından kapıya kadar iletiliyor.

Dijitalleşen dünyada vaktin nakit kadar önem kazandığını ve kurumların kendini geliştirirken çağın gereksinimlerine de ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Dönem değişti.İşletmemizin en önemli kriterleri en iyi hizmet kalitesi ile müşterilerimize en kaliteli ürünleri en sağlıklı şekilde sunmaktı. Şimdi bu kriterlere en kısa zaman kıstası da eklendi. Bu çerçevede bir yandan ülke genelindeki 100'ün üzerindeki şubemizde birebir hizmet verirken diğer yanda dijitalleştik. Evde acil olarak ihtiyaç olan kuruyemişten baharata, kahveden lokuma kadar her türlü ihtiyacı on-line platform aracılığı dakikalar içinde istenilen adrese gönderiyoruz” diyerek özellikle hanımların bu uygulama ile çat kapı misafir telaşının da sona erdiğini belirtti.