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Bu uygulamayla üniversite öğrencileri rahatladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Dr. Cavit Bircan tarafından başlatılan ilginç bir uygulama öğrencilerin imdadına yetişti. Üniversitenin değişik noktalarına bırakılan sadak ataşı gibi kutulara imkanı müsait olanlar para bırakıyor. İhtiyacı olan öğrenciler de bu sandıklardan ihtiyaçları kadar para alıp durumları müsait olduğunda geri bırakıyor.


ADÜ'de 2014 yılında Rektörlüğe Başlayan Prof. Dr. Cavit Bircan, öğrencilerin sıkıntılarını çözmek için farklı bir uygulama başlattı. Proje kapsamında Rektörlük binasının girişi başta olmak üzere okulun üniversitenin değişik bölgelerine sadaka taşlarına benzer şeffaf para kasaları bırakıldı. Durumu iyi olan ve isteyen herkesin para bıraktığı kasadan ihtiyacı olan öğrenciler ihtiyaçları kadar para alabiliyor.


Denetimi tamamen vicdanlara bırakılan kasalardan ihtiyacı olanlar ihtiyacı kadar para alırken, durumu düzelen öğrenciler de daha sonra aldıkları kadar parayı kasaya bırakıyor.


Uygulamanın hem yardımlaşma duygularını geliştirdiğini hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere ciddi yarar sağladığını belirten öğrenciler, örnek uygulamasından dolayı Rektör Bircan'a teşekkür ettiler.


Karz Hasen'in güzel ödünç anlamını taşıdığını bu konuda hadislerin de bulunduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Dinimizde, imkan sahiplerinin ihtiyaçlı kimselere borç vermesinin tavsiye edildiğini belirterek bu uygulama ile yardımlaşmanın en güzel örneğinin sergilendiğini kaydetti.

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