Bu vakıf çeyrek asırda 7 bin 284 öğrenci mezun etti

1996 yılında 3 öğrenciye burs vererek başladıkları hizmeti bu yıl 592 öğrenci ile sürdürdüklerini belirten AYESOB Başkanı Selahittin çetindoğan, “Bu ülkede her faydalı ve hayırlı işe vakıflarımız öncülük etmiştir. Ahilik kültürünün de en önemli bir ayağı olan vakfımıza destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” diyerek Vakıflar Haftası'nda Aydın esnaf vakfının hizmetlerini anlattı.

Ülkemizi ve toplumu ayakta tutan ve tarihten bu yana dört kıtaya yayılmış Türk eserlerinin toplumumuzdaki Vakıf anlayışı ile ayakta kaldığını belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Bizim ecdadımız kuşların yuvasından, sokakta kalmış bir yetimin bakımına kadar her türlü iyiliğin ilelebet devam etmesi için vakıflar kurup hayatın içindeki her ayrıntıyı koruma altına almıştır. Aydın Esnaf Odaları Birliği bünyesinde 1990 yılında kurulan vakfımız sayesinde bir yandan ahilik geleneklerini sürdürürken diğer yandan da eğitime elimizden gelen desteği vermeye çalıştık” diyerek Vakfa katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

Vakfın 1992 yılından bu yana yardım hizmetlerine başladığını belirten başkan Çetindoğan, vakfı kuran ve destek veren herkese teşekkür ederek , “Vakfımız 1992 yılında hastalanan, zora düşen, evi ya da dükkanı yanan veya başına sıkıntı gelen esnafımızı maddi destek yapmaya başladı. O günden bu yana yaklaşık 3 bin 184 esnafımıza kara gün dostu olmaya çalıştık. Vakfımız 1996-97 döneminde 3 öğrenci ile eğitim bursu vermeye başladı. Bugün 592 öğrencimize burs vererek eğitime destek hizmetlerini sürdürüyor” diyerek böylesine güzel hizmetlere vesile olan ve vakfımıza destek veren tüm üyelere teşekkür etti.