Bu yıl Aydın ovasından 'bal' akmadı

Evliya Çelebi'nin 'Dağlarından yağ, ovasından bal akan' şehir olarak tanımladığı Aydın'da yaşanan kuraklık arıcıları olumsuz etkilerken, arıcılar sezonu tek sağım ile kapattı.

Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle kururken, yaşanan kuraklık arıcıları da olumsuz etkiledi. Yağış azlığı nedeniyle bitkiler kurudu, bal rekoltesinde oran düştü. Önceleri yılda 4-5 kez bal sağımı yapan Aydınlı arıcılar bu yıl kuraklık nedeniyle bir kez sağım yaptı. Bal sağımı arıcıların beklentilerini karşılamazken, arıcıların umudu önümüzdeki sezona kaldı. Arıcılar rekolte düşüklüğünde kuraklığın yanı sıra yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının da etkili olduğunu belirtti. Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Bu sezon maalesef sıkıntılı geçti. Kuraklık zaten bitkilerin kurumasına neden olurken, bir de çıkan orman yangınları bir çok alanı küle çevirdi. Bazı arıcılarımızın kovanları orman içerisinde kalarak yandı. Tüm bunlar maalesef arıcıları sıkıntıya soktu. Daha önce sezonda 4-5 kez sağım yaparken bu sezon arıcılarımız tek sağım yapmak durumunda kaldı O sağımda da umduğumuzu bulamadık" diye konuşarak arıcıların mağdur olduklarını belirtti.