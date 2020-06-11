Bu yılın ilk Tülüşahları Güvercinada'da açtı

Kuşadası Tülüşahı (Aydın Gaşağı) olarak bilinen ve adını Milli Parkın bulunduğu Samson Dağları'nın antik isminden alan Rhaponticoides mykalea adındaki endemik bitki bu yılın ilk çiçeklenmesini yaptı.

Kuşadası Belediyesi'nce teklif edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulan ve yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Güvercinada Kalesi'nin tülüşahları açmaya başladı.

IUCN' in Tehlike Kategorisinde “CR” (Çok Tehlikede) olarak belirlenen tülüşahlarla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tür Koruma Eylem Planı çalışmaları; Aydın Valiliği, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Yaylaköy ve Soğucak Muhtarlıkları ve EKODOSD işbirliğiyle devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından etrafı çitle çevrilen Tülüşah Deneme Parselindeki bilimsel çalışmalar ADÜ Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi - EKODOSD işbirliğiyle, tülüşahların alan tespitlerinin gerçekleştirildiğini belirten EKODOD Başkanı Bahattin Sürücü “Tüllüşahların korunması kapsamında hassas ve tehdit altında bulunan arazilerle ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile toplantı yapıldı. Tehdit altında bulunan tülüşahların korunmasına yönelik belediyenin ilgili birimleri planlama çalışmalarına başladı. Kamu Kurumları, Yerel Yönetim, Üniversite, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Örgütlerinin işbirliğiyle, Dünyada sadece bu bölgede yetişen ve CR yani çok tehlike altında bulunan bitkinin koruma çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür işbirliğiyle yapılan çalışmaların doğal ve kültürel diğer zenginliklerin korunmasına örnek teşkil edeceğini umuyoruz” dedi.