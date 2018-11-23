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Buharkent 2.9 ile sallandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde derinliği 5 kilometre olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

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