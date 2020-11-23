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Buharkent Belediye Meclis Üyesi Küçükçallı vefat etti

Buharkent Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Küçükçallı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Buharkent Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Küçükçallı geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Küçükçallı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Küçükçallı'nın durumu bugün akşam saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Küçükçallı'nın vefat haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol sosyal medya hesabı üzerinden, "Buharkent Belediyesi Meclis üyemiz, çok kıymet verdiğim, ağabeyim olarak gördüğüm Süleyman Küçükçallı'nın vefat ettiği haberini öğrenmenin hüznünü yaşıyorum. Önemli bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Başta kıymetli eşi Nursel Küçükçallı'ya, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımı yaparak başsağlığı diledi.

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