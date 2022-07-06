Buharkent Belediyesi bayram temizliğine başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaya alanlarının daha temiz ve estetik görünümünü sağlamak, vatandaşların bayram tatilinde daha sağlıklı geziler ve yürüyüşler yapmasına olanak vermek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Buharkent Belediyesi, bayram temizliği için düğmeye bastı.

Buharkent Belediyesi Park Bahçeler Birimi Ekipleri, yaz sıcaklarının tozunu alarak, Kurban Bayramı öncesi bulvar, sokaklar, camiler ve geçitlerde genel temizlik yapmaya başladı. Ekipler ilk olarak camilerin temizliğine başladı. Camilerin bayram namazına hazır olmasını sağladı.

Buharkent, ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışan belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bayrama hazır hale geldi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Park Bahçeler Birimi ekiplerinin ilçe genelinde uzun saatler çalışma yürüttüğünü kaydetti.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi, uzun sürecek tatile dönük temizliğe başladıklarını dile getiren Erol, “Buharkent'i yeni bir güne, yeni bir bayrama hazırlıyoruz. Bayramda aile, akraba ziyaretine giden, gezmeye çıkan vatandaşlarımız, ilçemizin sokaklarında, bulvarlarında, merkezi yerlerinde gezerken daha temiz yerler görsün istiyoruz. İlçe genelinde bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasındaki temizlik çalışmalarımız devam edecek” dedi.