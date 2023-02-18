Buharkent Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Türkiye'yi derinden etkileyen ve yasa boğan depremlerin ardından ilk günden itibaren seferberlik başlatan Buharkent Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesinde en elzem ihtiyaçların başında gelen iletişim sorununun çözülmesi için Buharkent Belediyesi'ne ait iş makineleri Osmaniye-Antep fiber optik hattında çalışmalara başladı. 24 saat esasına göre devam eden çalışmalar, geceleri çalışma bölgeleri aydınlatılarak sürdürülüyor.

Asrın en büyük doğal felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ilk günden itibaren tek vücut olarak seferberlik başlattıklarını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu yaranın el birliği ile sarılacağına inandığını söyledi. Depremin acı haberini alır almaz belediye ekiplerini ve iş makinelerini bölgeye sevk eden Buharkent Belediye Başkanı Erol, şu anda iş makineleri ile bölgede iletişimin daha sağlıklı olması için Osmaniye-Gaziantep fiber optik hattını düzeltmek saha çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.