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Buharkent Belediyesi, gençlere yönelik anket çalışması başlattı

Buharkent Belediyesi, çağın gerekliliklerine ayak uydurmak ve gençlerin isteklerine cevap verebilmek adına anket çalışması başlattı.


Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediye öncülüğünde gençlere yönelik bir anket başlatıldı. “Fikir sizden, uygulaması bizden” sloganı ile başlatılan anket ile Buharkentli gençler ilçelerinde olmasını istedikleri projeleri belediye ile paylaşacak. Belediye bünyesinde yapılacak olan proje ve etkinliklerde gençlerin görüşlerine değer verdiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Yeni dünyanın inşası sorumluluğunu taşıyan, bu hususta medeniyet mirasımızı temel hareket noktası olarak gören, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, erdemli ve şuurlu bir gençlik yetiştirmek, sağlıklı genç nesiller yetiştirmek için siz değerli Buharkentli gençlerimize yönelik yapmayı planladığımız etkinlik ve projelerimizde sizlerin değerli görüşlerine önem veriyoruz” diyerek tüm gençleri ankete katılmaya davet etti.


Fikirlerini ortaya koyarak ilçeye dokunmak için ankete katılmak isteyenler, Buharkent Belediyesi'nin sosyal medya sayfası üzerinden 15 gün açık olacak anket formuna ulaşabilirler.

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