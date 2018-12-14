Buharkent Belediyesi ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' verecek

Buharkent Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu Nazilli Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokol Buharkent Belediyesi'nde 25 kişilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, KOSGEB'in Yeni Girişimci Desteği'nden faydalanmak için yapılması gereken ilk şeyin uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamak olduğunu ifade ederek, “Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz iş fikriniz konusunda sizleri cesaretlendirmesi ve işinizi kurabilmek için gerekli mali kaynağa ulaşabilmenizi sağlaması bu eğitimin en önemli faydalarındandır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi alan sertifika sahibi girişimciler kabul ettirdikleri iş projeleriyle bugüne kadar gıdadan giyime, tekstilden elektroniğe kadar birçok alanda destek almayı başarmıştır. 18 yaşını doldurmuş ve Buharkent ve çevre ilçelerinde ikamet etmekte ya da çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir. Kursa katılmak isteyenler Belediyemize şahsen gelerek başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilir” diye konuştu.