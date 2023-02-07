Buharkent depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden deprem için tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da yardım seferberliği başladı. Buharkent Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya vatandaşlardan yoğun destek geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Buharkent Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu, hijyen seti, gıda kolisi, giysi ve benzeri ihtiyaçları toplayan Buharkent Belediyesi var gücüyle çalışmaya devam ediyor. İlk gün toplanan yardımlar paketlenip tırlara yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıkarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da yardım çalışmalarına katıldı.

Zorlu günleri birlikte aşacaklarını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bugün 19.00'a kadar kullanılmamış; battaniye, kışlık giyim malzemesi, yağmurluk, atkı, bere, çorap gibi yardım malzemelerimiz belediyemiz toplu konutlarında bulunan dükkanlarda toplanacaktır. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza duyurulur. Bu zorlu günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız" ifadelerini kullandı.