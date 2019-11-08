Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'den kandil kutlaması

Aydın'ın Buharkent ilçesinde geçtiğimiz ay sonu görevine başlayan Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, yayınladığı mesajla tüm Buharkent halkının ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Kaymakam Ülkü, Buharkent Kaymakamlığına ait sosyal medya sayfasından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.

Bütün insanlığın kurtarıcısı olan Sevgili Peygamberimizin doğum yıl dönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan mübarek Mevlid Kandilini en güzel şekilde ve anlamına uygun olarak değerlendirmeliyiz.

İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam Aleminin ve Buharkentli hemşerilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim” dedi.