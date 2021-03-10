Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol tefrişat alanında incelemelerde bulundu.

Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ata miraslarının ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına kent müzesi olarak ilçeye kazandırıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un talimatıyla satın alınan tarihi binada restorasyon çalışmaları tamamlanırken tefrişat çalışmalarının da tamamlanmasıyla müzede ilçenin kimliği yaşatılacak. Buharkent'in kimliğini korumak ve geleceğe aktarmak adına müzede sergilenecek eşyalar ile ilgili vatandaşların büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Erol; “Kültür varlıklarımızı müzede yaşatarak, gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

“İlçemizin ilk evlerinden”

Pandemi sürecinin etkileri ile birlikte çalışmaların yaklaşık 1 sene sürdüğünü ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Kültür varlığı olarak tescillenmiş olan bu binamızı 3 sene önce Kent Müzesi olarak hizmete açmak için satın aldık. Restorasyon çalışmalarımız tamamlandı ve tefrişat çalışmalarımıza başladık. Tefrişat çalışmaları ile ilgili de İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzden destek istedik. Bundan sonra onların işbirliği ile birlikte onların uzmanlığından faydalanarak burayı müze halinde düzenlemek istiyoruz. Güzel bir eser. Buharkent'in ana caddesi üzerinde bir yer. Herkesi buraya gelip görmesini istiyoruz, o düzeyde bir yer olmasını temenni ediyoruz. İlçemize güzel bir eser kazandırdığımıza düşünüyoruz. İlçemizin ilk evlerinden burası. Böyle bir eseri ortaya koyduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Duyarsız kalmadılar”

Başkan Erol konuşmasının devamında, "Burada tamamen atalarımızı yaşam tarzını gösteren eşyaları gösteren eşyalarının sergilendiği bir evin tekrar hayata geçirilmesi olarak düşünebiliriz. Eskiden kullanılan eşyalar, fotoğraflar, uzmanlarımızın da uygun görmesi halinde balmumu heykeller, Buharkentli Kavaslı Mehmet Efemizin bir köşesini yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik işi uzmanlarımıza bıraktık onların uygun gördüğü şekilde gerekli çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buharkentli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çağrılarımıza duyarsız kalmadılar. Eski kullanmadıkları büyüklerinden kamış eşyaları burada sergilenmesi için bizlere teslim ettiler” dedi.