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Buharkent Kent Müzesi'nde sona gelindi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Kent Müzesi’nde sona gelindi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Kent Müzesi'nde sona gelindi.



Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ilçeye kent müzesi olarak kazandırılıyor. Buharkent Belediyesi tarafından satın alınan tarihi bina ile ilgili restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, özel eserlerin sergilendiği bir kent müzesi haline dönüşecek.



Vatandaşlardan destek istedi



Buharkent'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlardan müzede sergilenmek üzere bağış yapmaya davet etti. Başkan Erol, "Buharkent'in kültürel kimliğini dünden bugüne, bugünden yarına taşıyacak, geçmişle bağımızı koruyacak olan, kent müzemizin restorasyon çalışmasında sona gelindi. Hemşehrilerimizin elinde bulunan, müzemizde sergilenmesini istedikleri eski eşyalar, malzemeler, belgeler, resimler gibi kültür mirası haline gelmiş tüm objeleri, düzenlenecek tutanakla, imza karşılığı ve bağış yapanın ismiyle sergilenmek üzere, belediyemize bağışlanmasını talep ediyoruz .Bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyorum" dedi.

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