Buharkent Millet Bahçesi açılışa hazır

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapımına kısa bir süre önce başlanan Millet Bahçesi, ilçenin taze incirinin tanıtımı için düzenlenecek olan festivalde kullanıma açılacak.

Buharkent'in sosyal belediyecilik anlayışı ile dinlenme, eğlenme ve yeşil alanlar bakımından büyük yatırımlara ev sahipliğini yaptığını ifade eden Başkan Erol, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Millet Bahçesi Projesi ilçemizde hayata geçirdik. İçerisinde çok sayıda sosyal faaliyetin yapılacağı ‘Millet Bahçesi' nde sona gelindi. Çalışmalarında sona gelinen Millet Bahçesi içerisinde, bin 800 metrekare yapay gölet, 2 adet şelale, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, 2 adet kafeterya, paten ve kaykay pisti, çocuk oyun grubu, dinlenme ve piknik alanı olmak üzere birçok sosyal faaliyetin yapılabileceği bir alanı Buharkent'e kazandırıyoruz" dedi.