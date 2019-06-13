Buharkent MYO mezunlarını uğurladı

Törene, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buharkent Belediye Başkan v. Halil Esin, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.

Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın açılış konuşmasının ardından protokol konuşmaları ile devam eden törende, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesinin ardından, tüm öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

Toplu fotoğraf çekimini takiben öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen kep atma töreni gerçekleşti.

Büyük bir coşku ile gerçekleşen kutlama, Buharkent Belediyesi tarafından öğrenci ailelerine ve kutlamaya katılan diğer misafirlere ikram edilen akşam yemeği ile sona erdi.