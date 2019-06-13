İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buharkent MYO mezunlarını uğurladı

Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, gerçekleşti.


Törene, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buharkent Belediye Başkan v. Halil Esin, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.


Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın açılış konuşmasının ardından protokol konuşmaları ile devam eden törende, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesinin ardından, tüm öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.


Toplu fotoğraf çekimini takiben öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen kep atma töreni gerçekleşti.


Büyük bir coşku ile gerçekleşen kutlama, Buharkent Belediyesi tarafından öğrenci ailelerine ve kutlamaya katılan diğer misafirlere ikram edilen akşam yemeği ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.