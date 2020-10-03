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Buharkent MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi yapıldı.


Öğretim kadrosunun sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Yükseokul Konferans Salonu'nda bulunmasıyla gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın açılış konuşmasının ardından birim tanıtım sunumu ve uzaktan eğitim bilgilendirme sunumlarıyla öğrencilere bilgi verildi. Program, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve yeni dönem için iyi dileklerin iletilmesiyle son buldu.

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