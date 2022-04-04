Buharkent MYO'da düşünme becerileri eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 30 Düşünme Becerileri Eğitimi gerçekleşti.

Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği eğitimde, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Ofis biriminden Psikolog İlker Demircioğlu tarafından ‘Düşünme Becerileri' konulu eğitim verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde, öğrencilere düşünme becerileri ve farklı düşünme teknikleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile devam eden eğitimde öğrencilere katılım belgesi verildi.