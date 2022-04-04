İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Buharkent MYO'da düşünme becerileri eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 30 Düşünme Becerileri Eğitimi gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 30 Düşünme Becerileri Eğitimi gerçekleşti.



Kariyer Günleri Topluluğu'nun düzenlediği eğitimde, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Ofis biriminden Psikolog İlker Demircioğlu tarafından ‘Düşünme Becerileri' konulu eğitim verildi.


Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde, öğrencilere düşünme becerileri ve farklı düşünme teknikleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile devam eden eğitimde öğrencilere katılım belgesi verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.