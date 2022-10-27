Buharkent MYO'da Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

yılı dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Buharkent Meslek Yüksekokulu iş birliği çerçevesinde “Uluslararası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi” açıldı.

Plastik Sanatlar sergisine Türkiye'den 33 sanatçı akademisyen, yurtdışından 14 sanatçı katılım sağladı. Uluslararası düzenlenen sergiye, Montenegro, Kazakistan, İran, Romanya, Fransa, Meksika, Moldova, Ko,sova, Azerbaycan, Sırbistan ve Hindistan'dan katılan sanatçılar birer eserle sergide yerlerini aldı. Açılışı yoğun katılımla gerçekleştirilen sergi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 26 Ekim- 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Buharkent Meslek Yüksek Okulu'nda sanatseverleri ağırlayacak.

Buharkent Meslek Yüksek Okulu'nda açılışı yapılan sergiye Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç, mülki idare amirleri, üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.