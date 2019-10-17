Buharkent MYO'dan Mehmetçiğe destek

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın öncülük ettiği, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol'un da katılım sağladığı etkinlikte, akademik-idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci okula asılan Türk bayrağının gölgesinde toplandı.

Ülkemizin güvenliği için Barış Pınarı Harekatı'nda canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimize selam gönderen Buharkent Meslek Yüksekokulu, ordumuzun muzaffer olabilmesi için hayır dualarını da eksik etmedi.