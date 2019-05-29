Buharkent MYO'dan müzikli gösteri

Buharkent Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde sahnelenen etkinlik, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Türk Halk Müziğini ve popüler müziği, danslar eşliğinde sergileyen öğrencilerin performansları beğeni topladı.