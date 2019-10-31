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Buharkent OSB'den Aydın tarım ve hayvancılığına büyük katkı

Tekirdağ’da Türkiye’nin en büyük süt üretim tesisine sahip olan gıda firması, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım kararı aldı.

Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük süt üretim tesisine sahip olan gıda firması, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım kararı aldı.



Firma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'a tahsis belgelerini teslim eden AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Firma tarafından tesis edilecek Aydın'ın en büyük, ülkemizin ise en büyüklerinden olacak süt işleme tesisi ile kurulacak yem fabrikasıyla Buharkent Organize Sanayi Bölgesi sağlayacağı istihdam yanında tarımsal kalkınmayı da temin edecek. Aydın'da üretilen süt Aydın'da işlenecek, çiftçinin ve köylünün kalkınması sağlanacak.


Bir şehre, yatırımcının gelmesinde, şehrin kalkınmasında Belediyenin ve Belediye Başkanının katkısının ve etkisinin en güzel örneği Buharkent Organize Sanayi Bölgesi ve Buharkent Belediyesidir. Buharkent'imize, Aydın'ımıza, çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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