Buharkent tarımı atağa kalktı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın en küçük ve en uzak ilçeleri arasında yer alan taze incirin başkenti Buharkent'te tarımdan daha fazla yararlanabilmek amacıyla çalışmalar artarak sürüyor.

Türkiye'de hasadı en erken yapılan taze inciri ile bilinen Buharkent'te yeni ürün çalışmaları artarak sürüyor. İlçede üretimin artması, üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımın kullanılabilecek tüm alanlarda yapılabilmesi amacıyla özellikle son 3 yılda yeni projeler hazırlanmaya ve uygulanmaya devam ediyor. Üreticinin bilinçli tarım yapabilmesi ve bilgilenmesi amacıyla Buharkent Belediyesi sponsorluğunda, Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buharkent Meslek Yüksekokulu ve Buharkent Ziraat Odası işbirliğinde, Ziraat Fakültesi ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nün katılımlarıyla yaş meyve ihracatında 60 milyon doları aşan paya sahip olan Bursa Siyah İnciri ile ilgili yarın çalıştay düzenlenecek.

“Bursa Siyah İnciri ile ilgili çalıştay düzenliyoruz”

Buharkent'in tarım alanında hızla gelişmeye başladığını ve yarın yapılacak olan çalıştayın bu anlamda da önemli olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Alper Açıkgöz: “Müdürlüğümüzce ilçemizde üretimin artması, üreticilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımın kullanılabilecek tüm alanlarda yapılabilmesi amacıyla projeler hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Çilek Yetiştiriciliği Projesi Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmeler sonucu Ericek Mahallemizde yüksek rakıma uygun ve verimi yüksek Albion çeşidi çilek üretimi desteklenmesi amacıyla tesis masraflarının yüzde 75'i YİKOB tarafından karşılanan dört adet bahçe tesis edilmiştir. Proje öncesi üretimi yapılan Osmanlı Çilek çeşidine oranla Albion çeşidinde yaklaşık üç kat verim artışı gerçekleşmiştir. Kestane yetiştiriciliği ve geliştirme projesi yapılmış olup, ülkemizde yaygın olarak görülen Kestane Gal Arısı zararlısına dayanıklı Ertan çeşidi kullanılarak 2 bin 370 adet fidan dağıtımı yapılarak Ericek, Muratdağı ve Gelenbe Mahallelerinde yüzde 50'si YİKOB tarafından karşılanan bahçe tesisi yapılmıştır. Buharkent'te yeni ürünleri yetiştirmeyi denemek amacıyla ilçemizde Avokado Yetiştiriciliği Projesi 3 mahallemizde yapılmış, 2 adet örtü altı ve bir adet açık alanda olmak üzere yüzde 75'i YİKOB tarafından karşılanan deneme bahçeleri oluşturulmuştur. Bursa siyahı dikim alanını artırmak amacıyla bin 400 adet fidan üreticimize dağıtılmış ve bahçe tesis edilmiştir. Tüm projeler yüzde 75 devlet katkılı olarak planlanmış ve uygulanmıştır.”

"Çalıştaya davet"

Kaymakam Alper Açıkgöz konuşmasının devamında, “Belediyemiz sponsorluğunda, Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buharkent Meslek Yüksekokulu ve Buharkent Ziraat Odası işbirliğinde, ADÜ Ziraat Fakültesi ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nün katılımlarıyla yaş meyve ihracatında 60 milyon doları aşan paya sahip olan Bursa Siyah İnciri ile ilgili çalıştay düzenliyoruz. Bölgemizde de yoğun bir şekilde yetiştirilmeye başlanan Bursa Siyah İnciri topraktan sofraya kadar, üretimin her kademesi ve pazarlanması dahil yoğun bir akademik katılım ile değerlendirilecek. Sektördeki incir yetiştiricileri ve pazarlama uzmanları, bu önemli çalıştayda bir araya geliyor. Bursa Siyahı İnciri hakkında bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleşeceği etkinliğine herkesi bekliyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki 11-13 Ağustos'ta taze incir hasadı ile başlatılacak olan 17. Buharkent Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali'mizde de Türkiye'de hasadı en erken yapılan taze incirimizi de bir kez daha tanıtmış olacağız” dedi.