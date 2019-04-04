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Buharkent üniversiteliler otizme dikkat çekti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksek Okulu (MYO), Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi.


Buharkent MYO Çocuk Gelişimi öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik ile otizmin bir hastalık değil bir farklılık olduğu vurgulanarak "Mavi Işık Yak" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında güne özgü mavi renk kıyafetler giyen katılımcılar, sosyal medya üzerinden otizme dikkat çekmek için mesajlar yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Etkinliğin sonunda öğrenciler, okuldaki diğer arkadaşlarına kendi tasarımları mavi renkli kitap ayraçlarını dağıttı.

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