Buharkent Yüzme Havuzu, son 3 yılda 15 bin kişiyi ağırladı

Aydın'ın denize en uzak ilçelerinden biri olan Buharkent'te, belediye tarafından hizmete açılan yüzme havuzu sıcak havalarda vazgeçilmez adres oldu. 2016 yılında belediye bütçesi ile yapılan Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisleri, son 3 yılda 15 binden fazla kişiyi misafir etti. Denize en uzak ilçelerden olan Buharkent'te tesis, özellikle hafta sonu vatandaşların yoğunluğu ile karşılaşıyor.

Tesisin 7 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Tamamen kendi bütçemizle, hiçbir destek almadan 2016 yılında bu tesisimizi yaptık ve işletiyoruz. 7 yıldır da hizmet veriyoruz. Özellikle hafta sonları dolup taşıyor havuzumuz. Aynı zamanda yüzme kurslarımız da var. Her yıl kadın ve çocuk 200 tane kursiyerimiz oluyor. Günlük kullanımların yanı sıra hafta sonları da yüzlerce çocuğumuz, vatandaşımız faydalanıyor. Son 3 yılda 15 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık ama 7 yıldaki orana baktığımızda da ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Aynı zamanda temiz havuz sertifikasına sahibiz ve bu bölgede tekiz. Çok hijyenik bir havuzumuz var. Çevre ilçelerden hatta Denizli tarafından da gelen çok oluyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Sadece havuz değil oradaki kafeterya fiyatlarımız da çok uygun. Kısacası herkese hitap ediyor” dedi.