Buharkent Zafer Ortaokulu bahçesine 70 adet zeytin fidanı dikildi

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki Zafer Ortaokulu'nda başlatılan proje çerçevesinde okul bahçesine öğrenciler tarafından 70 adet zeytin fidanı dikildi.

Buharkent Zafer Ortaokulu Okul Aile Birliği ve okul idaresi tarafından alınan karar ile önemli bir projeye imza atıldı. Alınan karar çerçevesinde okulda hobi bahçeleri oluşturuldu. Oluşturulan hobi bahçesi alanlarına 70 adet zeytin fidanı dikildi. Öğrencilerin 15'er TL bağış yaparak katkı sunduğu proje çerçevesinde 350 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde zeytin fidanlarını kendi elleri ile toprakla buluşturuldu. Öğrencilerin doğaya olan bağlılıklarını arttırmak, ağaç sevgisini çoğaltmak için okulda oluşturulan hobi bahçelerindeki ağaçlar, okul aile birliği tarafından düzenlenen hayır panayırından elde edilen gelirle malzeme parası karşılanan ve bir hayırsever tarafından işçilik bedeli alınmadan açılan sondan kuyusundan çıkartılan su ile sulanacak.