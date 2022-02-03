Buharkent'in araç filosu genişliyor

Aydın Buharkent ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 1 adet iş makinesi hibe edildi.

Buharkent Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da genişletiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Buharkent Belediyesi'ne hibe edilen 1 adet iş makinesi belediye yetkililerine teslim edildi.

Kent genelinde vatandaşların mağdur olmaması ve taleplerin yerine getirilmesi adına çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, hibe edilen iş makinesinin hayırlı olmasını dileyerek “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bakanlığımız tarafından güzel ilçemize hibe edile iş makinemizin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.