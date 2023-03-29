Buharkentli incir üreticilerine ekşilik böceği uyarısı

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, incir bahçelerinde de ekşilik böceklerine karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde incir bahçelerinde zararlılara yönelik çalışmalar başlatıldı. Özellikle incirin ekşimesine ve çürümesine yol açan ekşilik böcekleri ile mücadele için hazırlanan tuzaklar incir ağaçlarına asıldı. Kuru incir üretiminde bahçeden depoya kadar üretimin her safhasında etkili olan ve özellikle ihracatta, insan sağlığında, kuru gıdalarda ciddi sıkıntı oluşturan aflatoksin oluşumunda birinci derecede öneme sahip olan ekşilik böcekleri ile biyolojik mücadelenin yapılması gerekiyor.

İlekleme sırasında tuzakların kaldırılması gerektiğini hatırlatan Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında “Ekşilik Böcekleri incirde gerek bahçe, gerekse depolarda meyvede kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturmaktadırlar. Ekşilik Böcekleri direk yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksin, okratoksin gibi mikotoksinleri oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açmaktadırlar. İncirde önemli bir zararlı olan ekşilik böcekleri ile mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının ağaçlara asılma zamanı gelmiştir. Tuzakların ağaçlara asılarak mücadeleye başlanması, ilekleme sırasında tuzakların kaldırılarak, ilekleme bitiminden bir hafta sonra tuzakların tekrar asılarak mücadelenin hasat sonuna kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Çekici yem tuzağının içine yarım litre su, 1 gram toz hamur mayası ve 5-6 tane hurda incir konularak karışım hazırlanmalı ve bu karışım 15 günde bir yenilenmelidir. Tuzaklar 10 ağaca 1 adet olarak asılmalıdır. Detaylı bilgi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir” ifadeleri yer aldı.