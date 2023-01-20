Buharkentli öğrencilere 'müzikal' karne hediyesi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da öğrenciler yarı yıl tatiline girerken, çocukları unutmayan Buharkent Belediyesi, tatile çıkacak öğrencilere karne sürprizi hazırladı. Çocuklar için Öğrencilerin büyük beğenisini kazanan oyun 19 Ocak'ta 3 seans şeklinde yapıldı. Öğrenciler hem eğlendi hem de doğru düşünmenin önemini öğrendi. Ankara'da olması sebebiyle etkinliğe katılamayan Belediye Başkanı Mehmet Erol, sosyal medyadan yaptığı açıklamada öğrencilere seslenerek, "Buharkent Belediyesi olarak Şirin Baba ve Kelebek Avcısı isimli müzikli çocuk oyununu çocuklarımıza karne hediyesi olarak sahneledik. Beğendiğinize çok sevindim. Unutmayın bizler için karnenizdeki notlarınız değil, sizlerin doğruyu yanlışı bilen, vatana millete ailenize hayırlı insanlar olmaya çalışmanız daha önemli" ifadelerine yer verdi.

Büyük beğeni kazanan oyunda miniklerin sevimli halleri ise renkli görüntülere sahne oldu.