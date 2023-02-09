Buharkentli vatandaşların desteği sürüyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar durmazken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, afet bölgesine gidecek olan 4. tır için kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için Aydın'da vatandaşlar tek yürek olurken, Buharkent ilçesinde de yardım seferberliği devam ediyor. Buharkent Belediyesi tarafından ilk günden bu yana toplanan yardımlar 3 tır ile afet bölgesine gönderildi. Kampanya çerçevesinde dördüncü tırın yola çıkması için yardımlar toplanmaya devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yardım çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Başkan Erol, paylaşımında “Değerli Buharkentliler, şimdiye kadar sizlerin getirdiği ayni yardımları kapsayan 3 tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Sizlerin yardım hususunda desteğinin devam edeceği görülmektedir. Bugün de bir tırımız hazırda beklemektedir. Yine aynı şekilde bugün saat 19.00'a kadar Belediye Toplu Konut Alanı'nda bulunan Yardım Toplama Merkezi'nde Kaymakamlık, Belediyemiz personeli ve gönüllü vatandaşlarımız tarafından ayni yardımlarınız kabul edilecektir” ifadelerine yer verdi.