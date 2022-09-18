Buharkent'te 2 mahalle futbol sahalarına kavuşuyor

Geçtiğimiz Haziran ayında futbol sahası yapımı için sözleşme imzalamaya Ankara'ya giden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çalışmaların başladığını duyurdu. Spor Toto Başkanlığı ile imzalanan sözleşmenin ardından Feslek ve Gelenbe mahallelerine yapılacak olan nizami futbol sahası için çalışmalar başladı. Seçim vaatlerinden birisini yerine getiren Başkan Erol, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erol, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Seçim vaatlerinde belirttiğimiz Feslek, Gelenbe mahallelerimiz için yapacağımız futbol sahasının çalışmaları başlamıştır. Bugün alanı kontrol ederek uzmanlarımızdan saha hakkında bilgiler aldım. Sporu ve sporcuyu destekliyor, hep yaptığımız gibi söz verdiğimiz her şeyi sırasıyla yapıyorum” ifadelerine yer verdi.