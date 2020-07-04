Buharkent'te Anadolu Lisesi açılıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesine yapılması planlanan Anadolu Lisesi bu yıl 68 kontenjanla açılacak.

Buharkent'e yapılması planlanan Anadolu Lisesi ilgili karar onaylandı. Lise ile ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından veren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, okulun bu yıl içinde açılması kararının onaylandığını ifade etti. Andaolu Lisesi, Buharkent'te bulunan Zafer Ortakokulu'nun en üst katında 68 kişilik kontenjan ile bu yıl açılacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yaptığı paylaşımında “Buharkent'e müjde. Buharkent Anadolu Lisesi'ne kavuştu. Buharkent Anadolu Lisesinin 68 kontenjanla bu yıl açılması onaylanmıştır. Bu yıl Anadolu Lisesi Zafer Ortaokulu'nun en üst katında eğitim ve öğretime başlayacak. Gelecek yıl da eğitim ve öğretim belediyemiz tarafından yapılmakta olan kendi okul binasında devam edecektir. Buharkentimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.