Buharkent'te asırlık keşkek hayrı ve yağmur duasına binlerce kişi katıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı mahallesinde asırlardır devam keşkek hayrında yağmur duası edildi. Kasım ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kuraklığın devam ettiği bölgede yüzlerce kişi hayır etkinliğine katılıp yağmur duası etti.

Bölgede Müslüman halkın yaşamaya başladığı günden bu yana Kasım ayında devam ettiği düşünülen ve her geçen gün katılımın artarak devam ettiği etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Tamamen imece ve gönüllük esasına göre sürdürülen hayır etkinliği çerçevesinde kurbanlar kesilip 30 kazan keşkek kaynatıldı. Davetlilere keşkek ile birlikte çeşitli yemekleri de ikram edildiği etkinlik dualarla başladı. Yemeklerin yenilmesinin ardından yağmur duasına duran binlerce kişi kuraklığın sona ermesi ve mahsullerin bereketli olması için avuç açıp dua etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un yanı sıra protokol üyelerinin de katıldığı keşkek hayrında bölgede yaşayan yediden yetmişe herkes hayır alanında toplanıp aynı sofrada yemek yedi. Ortakçı Keşkek Hayrı etkinliğinin geleneksel hale geldiğini asırlardır devam ettiğini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu program ile aynı zamanda toplumsal kaynaşmanın da sağlandığını belirtti. Geleneksel keşkek hayrının asırlardır aynı mönü ile devam ettiğini değişen tek şeyin vefat edenlerin etkinliğe katılamayıp yeni doğanların katılması olduğunu belirte Başkan Erol, asırlardır keşkeğin yanında çorba ve pancar turşusu dağıtıldığını belirtti.

Katılımın her geçen gün arttığını belirterek hayır etkinliğine katkı sağlayanlara teşekkür eden Ortakçı Mahalle Muhtarı Ali Başalı, “Bu gelenek bizlere ecdadımızdan miras kaldı. Derneğimiz ve Mahalle halkımızın katkıları ile bu yıl 30 kazan keşkek kaynattık. Bölgemizden yurtdışında yaşaya çok sayıda vatandaşımız var. Onların da bu hayırda ciddi katkıları bulunuyor. Bu hayır etkinliğimizde asırlardır keşkek ile birlikte çorba ve pancar turşusu ikram edilir. Atalarımızdan nasıl gördüysek aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yıl gerçekten kuraklık çok fazla. Biz her yıl keşkek hayrında, başta Müslümanların ve insanlığın selameti, ardından ülkemizin huzur ve güveni ile bölgemizdeki ürünlerin bereketli olması için dualar ederiz. Herkes plan ve programını bu hayır etkinliğine göre planlar. Bu yıl da çok güzel bir etkinlik oldu” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.