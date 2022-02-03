Buharkent'te can dostlar unutulmadı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Buharkent Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanları için harekete geçti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe genelindeki birçok yerde besleme noktaları oluşturan belediye ekipleri, can dostlarını besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tüm vatandaşlara sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Hava şartlarından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımız için besleme faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Sizler de kapılarınızın önüne bir kap yemek, bir kap su koyarak can dostlarımıza destek olabilirsiniz” dedi.