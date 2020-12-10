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Buharkent'te GES kurulum çalışmalarına başlandı

Buharkent Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen 500 KW’lık Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulum çalışmaları başladı.

Buharkent Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen 500 KW'lık Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kurulum çalışmaları başladı.



Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediye bütçesine önemli bir gelir sağlayacak olan GES'in kurulum çalışmalarına başlandı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erol, "Belediyemiz bütçesine önemli bir gelir sağlayacak 500 KW'lık Güneş Enerjisi Santrali'nin yapım çalışmasını yerinde inceledik. Güneş enerjisi santralinin ay sonuna doğru hizmete girmesini bekliyoruz. Bu önemli proje ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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