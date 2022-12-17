Buharkent'te güreşecek develer şehir turuna çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 18 Aralık Pazar günü yapılacak olan deve güreşi öncesi güreşecek olan develer kortej yürüyüşü yaptı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol vatandaşları deve güreşlerine davet ederek, "Rekor bir kalabalıkla muhteşem bir güreş olacak" dedi.

Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden ünlü pehlivan develeri 18 Aralık Pazar günü Buharkent Deve Güreşi Sahası'nda kozlarını paylaşacak. Yapılacak olan güreşler öncesi yaklaşık 30 deve şehir turuna çıktı. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye meclis üyeleri ve deve sahiplerinin de katıldığı kortej yürüyüşünde develer davul zurna eşliğinde kentte tur attı. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören kortej yürüyüşünde Başkan Erol çalan davul ve zurnaya eşlik ederek zeybek oynadı.

Buharkent deve güreşi sahasının Türkiye'nin en iyi sahası olduğunu belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Yarın kentimizde geleneksel deve güreşlerimizden bir tanesini daha gerçekleştireceğiz. Bugün de kortej yürüyüşü ile güreşlerimize start vermiş olduk. Develerimiz güzel, havamız güzel sahamız zaten Türkiye'nin en iyi sahası. Bu nedenle yarın rekor bir kalabalıkla muhteşem bir güreş izleyeceğimizi düşünüyorum. Bizim kültürel bütünlüğümüz içerisinde en büyük parça deve güreşlerimizdir. Kültürel değerlerimizi önemsiyoruz, çünkü insanları millet yapan değerlerin başında kültürel değerler gelmektedir. O yüzden bu geleneklerin yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kültürümüzü yaşatan devecilerimize, ilgi göstere halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuşarak vatandaşları deve güreşlerine davet etti.