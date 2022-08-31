İhlas Haber Ajansı

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Buharkent'te ilk sondaj kuyusu devreye girdi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde sulama suyu sorununu ortadan kaldırmak üzere başlatılan sondaj çalışmalarının ilki devreye girdi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde sulama suyu sorununu ortadan kaldırmak üzere başlatılan sondaj çalışmalarının ilki devreye girdi.


Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlayacak yeraltı kuyuları için sondaj çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri ekipleri uygun kuyu yerlerini bulmak için arazide faaliyetlerini sürdürürken, Demirtaş mevkiindeki sondaj kuyusu devreye alındı.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sulama Kanalını beslemeye yönelik açtığımız sondaj kuyularından ilki olan Demirtaş mevkii devreye girmiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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