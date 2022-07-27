Buharkent'te incir hasadı başladı

Aydın'ın önde gelen simge tarım ürünlerinden biri olan incir, Buharkent ilçesinde de hasat edilmeye başlandı.

İncir üretiminin yapıldığı Buharkent'te yediden yetmişe herkes tarlaya gidip incir toplarken, aşırı sıcaklar nedeniyle toplama işleminin sabah erken saatlerde yapıldığı belirtildi. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giden çiftçiler, olgunlaşan incirleri toplayarak özel paketlere yerleştiriyor. Kurutmalık sarı lop incirleri toplamaya başlayan üreticilerin de incirin toprakla temas etmemesine dikkat edilmesi gerektiği, kurutma işleminin kerevetlerde yapılması ve kuruyan incirlerin de uygun ortamda taşınıp saklanmasının çok önemli olduğu belirtildi.

İncirin kesim, toplama ve ihraç tarihlerinin belirlenmesi komisyonunun kararına ilişkin Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

"Sarılop çeşidi taze incirlerin dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 25 Temmuz 2022 tarihinde kesimine ve 26 Temmuz 2022 tarihinde ihracatına, Bursa siyahı taze incir çeşidi dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yenme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 27 Temmuz 2022 tarihinde kesimine ve 28 Temmuz 2022 tarihinde ihracatına izin verilmesi uygun bulunarak kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Buharkent'te çiftçilerimiz incir toplamaya başladı. Memleketimize çiftçimize bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.